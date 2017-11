Reuters: Robert Mugabe er avsatt som leder for regjeringspartiet i Zimbabwe

Robert Mugabe er avsatt som leder for regjeringspartiet ZANU-PF i Zimbabwe, opplyser partikilder til Reuters.

Sentralstyret i ZANU-PF besluttet i et krisemøte søndag å erstatte den autoritære 93-åringen med Emmerson Mnangagwa, som fikk sparken av Mugabe som visepresident tidligere i uka, melder Reuters.

Alle de ti provinslagene i ZANU-PF har stilt seg bak kravet om Mugabes avgang, og det samme hadde krigsveteranene som lørdag arrangerte en massemønstring i Harare med krav om Mugabes avgang.

Ungdomspartiet i ZANU-PF, som har vært sterke støttespillere for Mugabe, krevde også at han og kona Grace måtte kastes ut av partiet.

LES OGSÅ: - Mugabe og hans kone eier ikke Zimbabwe

Må forstå

Krigsveteranenes leder Chris Mutsvangwa gjentok kravet søndag og ba Mugabe innse at løpet er kjørt.

– Jeg håper Mugabe forstår at han må levere sin avskjedssøknad og trekke seg, sa han.

Sentralstyrets beslutning om å ekskludere Mugabe og kona fra partiet, kom derfor ikke som noen stor overraskelse. Det gjorde heller ikke beslutningen om å erstatte ham med Mnangagwa.

Ifølge Mutsvangwa innledes nå også prosessen med å frata Mugabe presidentposten, noe som trolig vil skje når nasjonalforsamlingen trer sammen mandag.

MUGABE: Sentralstyret i ZANU-PF trådte søndag formiddag sammen for å avgjøre Mugabes skjebne. Nå er han avsatt som president.

Husarrest

Regjeringshæren i Zimbabwe grep onsdag makten og satte Mugabe i husarrest, men nekter for at det var snakk om et militærkupp. Forsøk på å overtale presidenten til å trekke seg, har imidlertid ikke ført fram.

– Han og kona Grace er villige til å dø for det som er riktig og har ingen planer om å gå av for å legitimere denne ukas militærkupp, sa Mugabes nevø Patrick Zhuwao til Reuters lørdag.

Zimbabwes forsvarssjef Constantino Chiwenga skal i løpet av søndagen ha et nytt møte med Mugabe.

Et land i ruiner

Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 37 årene og etterlater seg et land der 72 prosent av befolkningen ifølge Verdensbanken nå lever i fattigdom.

Arbeidsledigheten i Zimbabwe er ifølge fagforeninger på over 90 prosent, og den gjennomsnittlige levealderen er ifølge FN på 59 år.

Selv håpet Mugabe trolig å bli etterfulgt av sin 41 år yngre kone Grace, som har hatt støtte i kvinnebevegelsen innen ZANU-PF, men ingen støtte i hæren.

Emmerson Mnangagwa er med sine 75 år heller ingen ungdom. Under tiden som sikkerhetsminister fikk han tilnavnet «krokodillen» på grunn av sin brutalitet, og uavhengige eksperter stiller spørsmål ved om han har løsningen på de enorme problemene Zimbabwe står overfor.

