Reuters: Ukrainsk ambassade trekker melding om motorfeil på styrtet fly

Ukrainas ambassade i Teheran trekker tilbake meldingen om at det var en motorfeil som førte til at et ukrainsk passasjerfly styrtet onsdag morgen.

– Årsaken er ikke kjent, og alle tidligere meldinger var uoffisielle, fastslår ambassaden i en uttalelse, ifølge Reuters. Onsdag morgen meldte ambassaden at det var en motorfeil, og ikke et angrep, som førte til at flyet med 176 mennesker om bord styrtet få minutter etter avgang fra Teheran. Alle om bord mistet livet. (©NTB)