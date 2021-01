Riksrettstiltalen mot Støjberg er klar

Danmarks tidligere innvandringsminister Inger Støjberg villedet Folketinget fire ganger, ifølge den endelige riksrettstiltalen mot henne.

Et stort flertall i et underutvalg i Folketinget har nå stemt for tiltalen. Det opplyser folketingsmedlem og retsordfører Kristian Hegaard.

Bakgrunnen for riksrettssaken var at Støjberg i 2016 ga instruks om at asylsøkerpar ikke skulle få bo sammen hvis kvinnen var under 18 år. Instruksen viste seg å være ulovlig.

I det første utkastet til riksrettstiltale var det nevnt én anledning der Støjberg angivelig villedet Folketinget. Nå er fire tilfeller nevnt.

Riksrettssaken ventes å starte senere i år.

(©NTB)

