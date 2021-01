Risikabel retur til Moskva for Navalnyj

Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj reiser søndag tilbake til Moskva etter fem måneder i Tyskland. Der risikerer han å bli pågrepet umiddelbart.

Russiske myndigheter har advart Navalnyj om at han kommer til å bli pågrepet, men 44-åringen nekter å bli værende i utlandet.

Søndag skal han etter planen sette seg på et fly i Berlin, som ifølge ruteplanen lander i Moskva kl. 17.20 norsk tid.

Han ble i august evakuert til Tyskland der han har fått behandling etter å ha blitt akutt syk under en flytur fra Sibir til Moskva.

Vestlige eksperter har senere fastslått at han ble forgiftet med Novitsjok, en nervegift som ble utviklet under Sovjet-tiden. Navalnyj mener det er den russiske sikkerhetstjenesten FSB som står bak, og har anklaget president Vladimir Putin for å ha gitt ordre om at han skulle drepes.

Kreml avviser imidlertid all innblanding, og russisk påtalemyndighet mener at det ikke er noen grunn til å etterforske saken.

Takket Tyskland

Kvelden før avgang takket Navalnyj tyske leger, politifolk og politikere som han har møtt siden han ble innlagt på sykehus i Berlin i august.

– Takk, venner, skrev han på sin Instagram-konto.

Navalnyj er utdannet jurist ved Yale-universitetet og sto allerede i 2011 i spissen for massedemonstrasjoner mot Putin. To år senere stilte han som kandidat til å bli ordfører i Moskva og endte på andreplass.

På sine egne plattformer på nettet har han publisert en rekke korrupsjonsanklager mot Putins krets og regjering, deriblant mot tidligere statsminister og president Dmitrij Medvedev, en av Putins aller nærmeste allierte.

I 2018 ønsket han å stille som Putins motkandidat i presidentvalget, men kandidaturet ble ikke godkjent. Russiske myndigheter har gjentatte ganger anklaget Navalnyj for korrupsjon og han har flere ganger blitt pågrepet og fengslet.

Risikerer rettssak

Russiske fengselsmyndigheter har varslet at de er nødt til å pågripe Navalnyj når han kommer til Moskva, og at han risikerer å sone en fengselsstraff for å ha brutt vilkårene for en betinget dom han fikk etter en bedrageridom i 2014.

Han risikerer også å bli stilt for retten i forbindelse med at russiske etterforskere anklager ham for å ha underslått rundt 35 millioner kroner av gaver gitt til hans egne organisasjoner.

Navalnyj anser siktelsen som et forsøk på å skremme ham til ikke å vende tilbake. Det er ventet at mange av tilhengerne hans vil dra til flyplassen i Moskva for å møte ham selv om gradestokken viser minus 20 grader.

Flere aktivister i St. Petersburg som ville reise til Moskva i forbindelse med ankomsten, sier de er blitt stanset av politiet på sentralstasjonen og flyplassen.

Også Navalnyjs motstandere er ventet til flyplassen i regi av en nasjonalistisk bevegelse

(©NTB)

Reklame Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden