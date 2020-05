Risikoen for koronasmitte avtar i Danmark

Risikoen for å bli smittet av koronavirus blir stadig mindre i Danmark, viser den siste målingen fra helsemyndighetene.

Det såkalte smittetrykket, også kjent som reproduksjonstallet, var oppe i 2,4 rett etter at pandemien rammet Danmark med full kraft. Det innebar at hver person som var smittet av koronaviruset, i gjennomsnitt overførte smitten til 2,4 andre.

I april falt smittetrykket til 0,6, men da det danske samfunnet gravis ble gjenåpnet, steg det på nytt til 1.

Da de minste barna fikk vende tilbake til skole og barnehage i begynnelsen av mai, førte ikke dette til økt smittespredning, tvert imot. Smittetrykket har siden falt fra 0,9 til 0,7, viser målinger utført av Statens Serum Institut (SSI).

– Det at smittetrykket har ligget så stabilt under 1 den siste uka, er et tegn på at første fase av gjenåpningen ennå ikke har fått fart på smittespredningen, sier avdelingsleder Tyra Grove Krause i SSI.

Det lave smittetrykket viser at danskene tar sine forholdsregler, mener hun.

– Det skyldes nok skolenes kjempeinnsats for å sikre fysisk avstand og god hygiene, men også at folk generelt fortsatt passer på, sier hun.

Den kritiske grensen for smittetrykk er 1. Dersom det ligger over, tyder det på at epidemien akselererer. Er det under, tyder det på at epidemien avtar.

10.513 har fått påvist koronasmitte i Danmark, og av disse er 533 døde.

(©NTB)