Robert Mugabe nekter å gå av som president i Zimbabwe

Til sjokk og forargelse i Zimbabwe, sa president Robert Mugabe ingenting om å gå av da han holdt en lang tale på statlig TV søndag kveld. Nå venter riksrett.

– Det var en lang tale, takk og god natt, avsluttet han foran et rom fullt av forvirrede journalister, partikolleger i regjeringspartiet ZANU-PF, og militære ledere.

I forkant hadde en kilde med kjennskap til forhandlingene mellom Mugabe og de militære lederne som satte Mugabe i husarrest, sagt til flere medier at han kom til å trekke seg.

Det gjorde han altså ikke. I stedet indikerte han at han vil tviholde på makten fram til han eventuelt blir stilt for riksrett.

–Jeg skal lede den kommende partikongressen i ZANU-PF, sa Mugabe, noe som var den eneste indikasjonen han kom med når det gjaldt sin egen framtid.

Avsatt og stilt ultimatum

Tidligere på søndagen kunngjorde regjeringspartiet ZANU-PF at de hadde avsatt Mugabe som partileder og erstattet ham med Emmerson Mnangagwa, som fikk sparken av Mugabe som visepresidenten.

Samtidig uttalte de at Mugabe hadde fram til mandag klokken 12 på å trekke seg, ellers vil han bli stilt for riksrett.

Mye tyder nå på at dette virkemiddelet må bli brukt, sier partiets representant i Storbritannia, Nick Mangwana, til BBC.

–Jeg er ekstremt skuffet, og jeg er veldig sint. Jeg har representert hans interesser i mange år, og forventet at han skulle tre stille og rolig av og gi oss en slags verdig avslutning på dette. Men nei, det skjedde ikke, sier han.

–Han fortsetter å trosse folket sitt, partiet sitt, og militæret. Han lytter bare til seg selv og stemmene i hodet sitt. Men denne ideen om at han kan ta med seg landet i graven, den er feil. Og nå vil han ikke lengre bli husket for sine 37 år som president, men for hvordan han gikk av. Arven hans er ødelagt, sier Mangwana videre.

Ber om nye protester

Også ute i gatene i Zimbabwe reagerte folk med sinne og forbauselse over at Mugabe nekter å gå av.

Foreningen for krigsveteraner oppfordrer folk om å gå ut i gatene og protestere og vise sin misnøye mot Mugabe mandag.

Det var nettopp denne foreningen som organiserte lørdagens massedemonstrasjon i Harare, der titusenvis av Zimbabwere feiret det de trodde skulle bli slutten på Mugabes æra.

–Denne talen hadde ingenting å gjøre med virkeligheten. Vi går for riksrett, og vi ber alle om å komme seg tilbake ut i gatene, sier Chris Mutsvangwa, lederen for krigsveteranforeningen.

– Anerkjenner bekymringer

I selve talen sa Mugabe at han anerkjenner militæroperasjonen der han selv ble fratatt makten i landet, selv om hæren formelt sett ikke vil kalle det et kupp.

–Hva enn som taler for og imot hvordan hæren gjennomførte denne operasjonen, anerkjenner jeg som øverste kommandør deres bekymringer, sa Mugabe, som nektet for at han har mistet kontrollen over verken folket, militæret eller partiet sitt.

Presidenten vedgikk imidlertid at landet har mange problemer, deriblant økonomien, som ifølge ham selv er inne i en «tøff periode».

Et land i ruiner

Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 37 årene og vil etterlate seg et land der 72 prosent av befolkningen ifølge Verdensbanken nå lever i fattigdom.

Arbeidsledigheten i Zimbabwe er ifølge fagforeninger på over 90 prosent, og den gjennomsnittlige levealderen er ifølge FN på 59 år.

Det var imidlertid først da Mugabe tidligere i uka sparket Mnangagwa som visepresident for å rydde vei for kona Grace, at begeret rant over for generalene.

BLIR: Zimbabwes president Robert Mugabe har foreløpig ikke ønske om å gå av.

