Roger Stone nekter straffskyld

Donald Trumps mangeårige venn og rådgiver Roger Stone erklærte seg ikke skyldig da han i en domstol ble forelagt anklagene fra Mueller-granskingen.

66 år gamle Stone er tiltalt for å ha løyet til Kongressen, for å ha påvirket vitner og å for å ha motarbeidet rettsvesenet i forbindelse med sin kontakt med WikiLeaks.

Stone fikk presentert tiltalen i en føderal domstol i Washington tirsdag. Han ble pågrepet i sitt hjem i Florida forrige uke, og har gjennom helgen kommet med rasende kritikk mot Muellers anklager, som han hevder er politisk motivert.

Stone er den sjette medarbeideren fra Trumps valgkampapparat som blir tiltalt av spesialetterforsker Robert Muellers team.

Tidligere FBI-direktør Mueller etterforsker russisk innblanding i presidentvalget i 2016. Trump har gjentatte ganger nektet for at det pågikk noe samarbeid med Moskva og har stemplet Muellers gransking som en politisk heksejakt.

(©NTB)