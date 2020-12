Rohingya-flyktninger flyttes til utsatt øy ved Bangladesh

Om lag 100.000 rohingyaer skal flyttes til en øy i Bengalbukta med stor risiko for oversvømmelser og sykloner. Fredag ble de første 1.600 transportert ut.

Ifølge menneskerettsgrupper har flere av flyktningene blitt tvunget av sted til øya ved hjelp av trusler eller lokket ut med løfter om ulike former for goder.

Planen er svært kontroversiell, og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) understreket fredag at flyktningene kun kan flyttes hvis de velger det selv etter å ha fått god informasjon om hva som venter dem. Bangladesh nekter å legge planen på is.

Rohingyaene er av FN omtalt som verdens mest forfulgte folkegruppe. For tre år siden ble nærmere en million medlemmer drevet på flukt fra Myanmar til Bangladesh under en omfattende militæroperasjon.

(©NTB)

