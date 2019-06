Rolig i Hongkong – enn så lenge

Med bankene åpne igjen virket alt å være normalt i Hongkong fredag etter ukas opptøyer. Til helga kan det bli nye demonstrasjoner.

Alt så fredag tilsynelatende ut til å være som det pleier i finansdistriktet i Hongkong, bortsett fra økt tilstedeværelsene av politi. Politistyrker holder fremdeles vakt rundt regjeringsbygningene og lokalene til den lovgivende forsamlingene, der den omstridte lovendringen skulle vært behandlet onsdag. Den nye loven vil muliggjøre utlevering til Kina. Det har utløst raseri blant innbyggerne i Hongkong.

På grunn av de voldelige protestene onsdag ble lovbehandlingen utsatt. Dagen etter var alle offentlige kontorer stengt og gatene bortimot folketomme, men fredag åpnet dørene igjen.

Faren for nye protestaksjoner er imidlertid overhengende. På den ene siden har den Beijing-støttede ledelsen i Hongkong, med leder Carrie Lam i spissen, gjort det klart at det er uaktuelt å droppe utleveringsplanen med Kina. På den andre siden har også studenter og politiske aktivister i Hongkong gjort det klart at heller ikke de vil gi seg. Natt til fredag holdt en mindre gruppe demonstranter fremdeles ut i gatene, mens de sang og holdt opp sine plakater med kritikk av ledelsene og politiet for maktmisbruk og vold.

Stadig flere land og menneskerettsorganisasjoner har uttrykt sin støtte overfor Hongkongs innbyggere og krevd at Kina respekterer deres rettigheter. Blant dem er USA og EU. Kina raser og har slått tilbake mot kritikken.

