Rolig i Moskva da russerne gikk til valg

Situasjonen var rolig da russerne gikk til valg i Moskva og andre byer i Russland søndag, i sterk kontrast til uroen som har hersket i flere måneder.

Mesteparten av oppmerksomheten er konsentrert om lokalvalget i Moskva, der titusener av demonstranter i hele sommer har protestert mot at uavhengige kandidater ikke fikk stille til valg.

– Det er valgdag allerede. Det er ikke mye poeng i å protestere nå, sier 29 år gamle Svetlana, som har deltatt i mange av sommerens demonstrasjoner.

Hun sier at det kan godt være at demonstrantene strømmer ut i gatene igjen hvis det kommer fram anklager om storstilt fusk under valget.

Valget blir i noen grad en prøve på hvor populær president Vladimir Putin er, selv om de mest kjente opposisjonskandidatene ikke fikk lov til å stille.

Putin selv avla stemme i et valglokale i Moskva. På spørsmål om det er nok mangfold mellom kandidatene, svarte han at det ikke er viktig.

– Hvor mange er ikke viktig. Det som teller, er kvaliteten, sa han i en kommentar som ble gjengitt på regjeringens nettside.

Opposisjonen har bedt velgerne straffe regjeringen og Putins parti Forente Russland.

– Idag kjemper vi for å ødelegge monopolet til Forente Russland, sa opposisjonslederen Aleksej Navalnyj etter å ha avlagt stemme søndag.,

Navalnyjs allierte er alle utelukket fra valgseddelen, så Navalnyj har foreslått at velgerne gir sin stemme til hvilken som helst kandidat, uansett hvilket parti de tilhører, som har størst sjanse til å slå offisielle kandidater. De fleste av dem er fra kommunistpartiet.

