Romania holder skoler stengt til september

I Romania holder både barnehager, skoler og universiteter stengt fram til september som følge av koronautbruddet.

– Vi ga opp ideen om å gjenåpne skoler. Det ville vært umulig for elevene å respektere regler om sosial distanse. Vi forsøker å unngå situasjoner der risikoen for smitte er stor, sa president Klaus Iohannis i en TV-sendt tale mandag.

Det gjøres unntak i ti dager i juni for elever som skal avlegge avgangseksamener. De vil kunne gå på skolen for å forberede seg.

De neste månedene skal elevene fortsatt delta i fjernundervisning. I forrige uke besluttet regjeringen at nettbasert undervisning skal være obligatorisk til tross for motstand fra elevorganisasjoner, som peker på at hundretusener av elever ikke har adgang til digitalt utstyr og dermed ikke kan delta.

Unntakstilstanden skal etter planen oppheves 15. mai, men det vil da bli påbudt å gå med ansiktsmaske på offentlige transportmidler og i andre lukkede offentlige rom.

Romania har så langt registrert 11.339 smittetilfeller og 631 dødsfall som følge av koronaviruset.

