Rouhani: – Utenkelig at Khashoggi ble drept uten USAs støtte

Saudi-Arabia kunne ikke ha drept den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi uten støtte fra USA, hevder Irans president Hassan Rouhani.

– Uten støtte fra USA tror jeg ikke noe land ville ta sjansen på å begå en slik forbrytelse, sa Rouhani under et regjeringsmøte. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA.

Khashoggi ble drept under et besøk på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober.

Saudi-Arabia nektet først all kjennskap til Khashoggis forsvinning, men innrømmet etter 18 dager at han ble drept og hevder at det var et uhell.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan avviste tirsdag denne versjonen og sa at bevisene tyder på at drapet var nøye planlagt og ble utført av en dødsskvadron fra Saudi-Arabia.

