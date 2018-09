Rouhani anklager Trump for å ville styrte Irans ledelse

Irans president anklager Donald Trump for å forsøke å velte regjeringen i Teheran. Global sikkerhet er ikke et amerikansk leketøy, mener Hassan Rouhani.

– Det er ironisk at den amerikanske regjeringen ikke engang skjuler sin plan for å velte den samme regjeringen som den har invitert til samtaler, sa president Rouhani i sin tale i FNs hovedforsamling tirsdag.

Han anklaget USA for å presse og true tilhengere av den internasjonale atomavtalen, som Trump har trukket USA fra, men som de øvrige stormaktene forsøker å bevare.

– Å gjennomføre en dialog forutsetter ikke at man må posere for kameraene. De to sidene kan lytte til hverandre her i denne forsamlingen, sa Rouhani.

Han ba innstendig USA om å vende tilbake til forhandlinger om atomavtalen i FNs sikkerhetsråd.

– Jeg starter dialogen her og erklærer i utvetydige ordelag at spørsmål om internasjonal sikkerhet ikke er et leketøy i amerikansk innenrikspolitikk.

