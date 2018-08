Rouhani sier det er uaktuelt å forhandle under amerikanske sanksjoner

Det gir overhodet ingen mening at USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran, samtidig som de ber om nye forhandlinger, sier Irans president Hassan Rouhani.

Kommentarene var tilsynelatende et svar på USAs president Donald Trumps gjentatte utspill om at han er villig til å forhandle med Iran om en ny og mer omfattende atomavtale.

– Forhandlinger under sanksjoner gir ikke mening. De innfører sanksjoner mot iranske barn, pasienter og nasjonen vår, sier Rouhani i en TV-sendt tale mandag kveld, bare timer før amerikanske sanksjoner mot Iran blir gjeninnført.

Han legger til at han er bekymret for at medisiner og andre livsnødvendige varer blir påvirket når de amerikanske sanksjonene trer i kraft.

– Iran har alltid ønsket forhandlinger velkommen, men USA må i så fall vise at de er tilliten verdig. Hvis du er en fiende og du knivstikker en annen person og så sier du vil ha forhandlinger, må det å fjerne kniven være det første du gjør, understreker Rouhani.

– Hvordan viser de at de er til å stole på? Gjennom å gå tilbake til den eksisterende atomavtalen, sier den iranske presidenten.

Rouhani talte kort tid etter at Trump undertegnet en formell ordre om at en første runde med amerikanske sanksjoner mot Iran skal gjeninnføres ved midnatt natt til tirsdag amerikansk tid.

– Atomavtalen er en grusom og ensidig avtale som mislyktes i å oppnå det grunnleggende målet om å blokkere alle veier til en iransk atombombe, sa Trump.

(©NTB)

