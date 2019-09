Rouhani utfordrer USA til å legge fram bevis for oljeangrep

Irans president Hassan Rouhani utfordrer USA og andre til å legge fram bevis for påstanden om at Iran sto bak angrepet på Saudi-Arabias oljeindustri.

Til pressen i New York torsdag gjentar Rohani at Iran vil være villige til å føre samtaler med USA dersom president Donald Trump løfter sanksjonene.

Rouhani påpeker at Trump må endre politikken, som legger et stort press på Teheran til fordel for dialog, logikk og fornuft.

– Dersom disse forutsetningene blir tatt av bordet, eksisterer selvfølgelig muligheten for å snakke med Amerika, sa Rouhani et døgn etter at han talte i FNs hovedforsamling.

Rouhani anklager Washington for å ha drevet med «internasjonal piratvirksomhet» mot Iran ved å innføre nye økonomiske sanksjoner etter at USA trakk seg ut av den internasjonale atomavtalen i fjor.

Onsdag innførte USA sanksjoner mot kinesiske selskaper som har kjøpt iransk olje.

Rouhani benyttet også muligheten til å utfordre dem som har anklaget Iran for å stå bak angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia tidligere denne måneden.

– De som kommer med anklager, må fremlegge nødvendig bevis. Hva er bevisene?, spurte Rouhani.

Houthi-opprørerne i Jemen tok på seg ansvaret for drone- og missilangrepet mot to saudiarabiske oljeanlegg 14. september, men USA hevder at Iran var involvert.

Mandag fikk amerikanerne støtte fra Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som rettet en anklagende pekefinger mot Iran.

– Det finnes ingen annen mulig forklaring. Vi støtter pågående granskninger for å få fram detaljene i saken, het det i en felles uttalelse.

