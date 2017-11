Roy Moore nektet for å kjenne kvinnen som anklager ham for overgrep – så dukket årboka opp

Den tidligere dommeren er så «forgiftet» at selv hans republikanske kolleger vil fjerne ham.

NEW YORK (Nettavisen): Innbyggerne i Alabama skal 12. desember stemme fram hvem som skal overta Jeff Sessions’ plass som senator i Kongressen. Valget står mellom republikaneren Roy Moore og demokraten Doug Jones.

Republikanerne står sterkt i Alabama og Moore leder på meningsmålingene. Det er et problem for republikanerne, så merkelig det enn høres ut. 70 år gamle Moore har nemlig en fortid som brått har innhentet ham – og den fortiden er bekmørk.

Denne uka sto Beverly Young Nelson fram med en historie om at den tidligere dommeren forgrep seg på henne seksuelt da hun var en tenåring og han var 30 år gammel. Hun ble da den femte kvinnen som har anklaget ham for seksuell trakassering.

- Jeg kan fortelle dere uten å nøle at dette er fullstendig løgn. Jeg gjorde aldri det hun påstår. Jeg kjenner ikke engang kvinnen. Jeg vet ingenting om henne, svarte Moore ifølge lokalavisen al.com.

«Du er et barn»

Nelson viste imidlertid fram en skoleårbok som Moore har signert med en hilsen: «Jeg kunne ikke ha ønsket god jul til en søtere eller vakrere pike. Jula 1977. Kjærlig hilsen Roy Moore, D.A.».

Kvinnen hevder at hun møtte Moore på restauranten Olde Hickory House i Gadsen i Alabama, der hun begynte å jobbe som 15-åring. Hun var 16 år da Moore angivelig holdt henne innesperret i bilen sin, kvelte henne og forsøkte å ta av henne klærne før hun klarte å vri seg løs.

- Mr. Roy Moore var en stamkunde. Han kom inn nesten hver kveld og ble sittende til vi stengte. Han satt ved disken på samme sete, kveld etter kveld. Jeg husker nøyaktig hvor han satt. Men jeg var ikke interessert i å date eller ha et seksuelt forhold til en mann som var dobbelt så gammel som meg, forklarer Nelson ifølge The Daily Beast.

BEVERLY YOUNG NELSON viser fram bildet av seg selv i skoleårboka fra 1977.

Voldtektsforsøket skjedde en kveld hvor han hadde tilbudt henne skyss hjem og hun hadde takket ja.

- Jeg forsøkte å åpne bildøren, men han strekte seg over og låste den, så jeg ikke kom ut. Jeg forsøkte å skyve ham bort og ropte at han skulle stoppe, men han klemte nakken min for å presse hodet mitt mot skrittet hans. Han forsøkte også å ta av meg skjorta. Jeg trodde at han skulle voldta meg. Jeg strittet imot, vred meg og kjempet og tryglet ham om å stanse. Tårene rant nedover ansiktet mitt, beskriver Nelson.

- Til slutt ga han opp. Han så på meg og sa «Du er et barn. Jeg er statsadvokat i Etowah County. Hvis du forteller dette til noen, vil ingen tro på deg». Han lot meg til slutt åpne bildøra og jeg enten falt ut eller ble dyttet ut. Jeg lå på bakken da han kjørte vekk, forteller Nelson.

Bannlyst fra kjøpesenter

Signaturen til Roy Moore i årboka motbeviser hans påstand om at han ikke kjenner Beverly Young Nelson. Hennes historie sammenfaller dessuten med andre historier om den tidligere dommeren.

Fire andre kvinner har fortalt The Washington Post at Moore forsøkte å starte forhold med dem mens de var tenåringer og han var i 30-årene. Den ene kvinnen, Leigh Corfman, hevder at hun bare 14 år gammel ble befølt av Moore og presset til å plassere hånden sin på penisen hans.

Moore benekter også dette.

ROY MOORE avbildet etter sin tale i Jackson tirsdag kveld.

Nå forteller lokalbefolkningen at Roy Moore var på en liste over folk som var uønsket ved det lokale kjøpesenteret. Dette var tidlig på 1980-tallet, mens Moore assisterende statsadvokat.

- Jeg ble fortalt at Roy Moore var nektet adgang til kjøpesenteret. «Hvorfor», spurte jeg. «Ikke tenk på det», svarte politimannen; «Hvis du ser ham, gi meg beskjed, så skal jeg ta meg av det», sier Greg Legat, som jobbet ved Gadsden kjøpesenter den gang, i et intervju med CNN.

- Senere fikk jeg høre at han plaget tenåringsjenter på kjøpesenteret, legger Legat til.

Tok voldtektsanklagedes side

Roy Moore ble utnevnt til dommer i Alabama i 1992 og forfremmet til høyesterettsdommer i 2001. Mens han var dommer, ble han to ganger utestengt. Først da han i 2003 nektet å fjerne et monument over de ti bud og deretter i 2016, da han nektet å føye seg etter at Alabamas forbud mot homofile ekteskap ble erklært grunnlovsstridig.

The Guardian har kikket nærmere på Moores dommerslutninger i saker som omhandler voldtekt. Avisen har funnet ti tilfeller mellom 2013 og 2016 hvor Moore skilte seg fra rettens majoritet og tok voldtektsanklagedes side.

«Moore argumenterte to ganger for at delstatens lov om «voldtektsbeskyttelse» ikke skulle hindre påståtte overgripere fra å legge fram bevis om sine mindreårige anklageres privatliv for å diskreditere dem», skriver avisen.

Moore trakk seg fra dommergjerningen i april 2017, da hans anke av utestengelsen ble avvist. Han valgte deretter å stille til valg for å vinne det setet i Senatet som ble ledig da Jeff Sessions ble utnevnt til justisminister.

Etter alle avsløringene om Moore, har en rekke partikolleger tatt avstand fra ham. Både Senatets majoritetsleder Mitch McConnell og speaker Paul Ryan i Representantenes hus har bedt ham fratre.

- Roy Moore bør trekke seg. Kvinnene som har stått fram, er svært troverdige. Valgkampen hans kollapser, sier McConnell ifølge CNN.

Religiøs støtte

Tirsdag kveld snakket han til forsamlingen under en religiøs konferanse i Jackson i Alabama.

- Jeg er den eneste som kan forene demokrater og republikanere, for det ser ut til at begge er imot meg, sa Moore fra talerstolen, noe som ifølge Buzzfeed førte til latter fra salen.

Til tross for pedofilianklagene, og til tross for at Moore skal ha tatt ut over åtte millioner kroner i lønn for deltidsarbeid for sin egen veldedighetsorganisasjon «Foundation for Moral Law» uten å oppgi dette i skatteligningene sine, anser mange i Alabama Moore som en rettskaffen mann med høy moral.

- Se på Josef og Maria. Maria var en tenåring og Josef en voksen snekker. De ble foreldrene til Jesus. Det er ingenting umoralsk eller galt her. Kanskje bare litt uvanlig, sier Alabamas riksrevisor Jim Ziegler til Washington Examiner ifølge CNN.

Selv mener Roy Moore at dette er et karakterangrep fra «Obama og Clintons liberale media-skjødehunder». Hans bror Jerry Moore sier til CNN at Roy Moore blir «forfulgt, akkurat som Jesus».

MANGE I ALABAMA støtter Roy Moore til tross for pedofilianklagene.

Også blant deltagerne under den religiøse konferansen i Jackson, var støtten til Moore urokkelig.

- Hvorfor kom ikke dette fram for 30 år siden hvis det er noe i dette? Jeg kan også gå på TV og gråte og fortelle alt dette og gråte, gråte og gråte. Det gjør det ikke mer sant. Jeg tror på ham. Jeg skal stemme på ham, sier en av deltakerne, Betty Presnall, til Buzzfeed.

- Selv om det er sant, så tilgir Gud. Vi har alle et skap, påpeker Alfred Marks, en annen deltaker.

Den ferskeste meningsmålingen viser at Roy Moore leder med 49 prosentpoeng mot 43 for Doug Jones. Målingen til FOX10 News viser også at seks prosent av de spurte mener at avsløringene om Moore gjør det mer sannsynlig at de stemmer for ham.

