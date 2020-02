Rundt 40 mennesker kan ha blitt eksponert for det nye viruset i Sverige

En mann i Göteborg som ble smittet av det nye koronaviruset under en skiferie i Nord-Italia, kan ha utsatt cirka 40 andre for viruset.

På Sahlgrenska universitetssykehus er forberedelsene i gang i tilfelle flere er smittet.

– Et førtitalls personer kan ha blitt eksponert for smitten. Vi ruster internt på sykehuset for å kunne håndtere dette klokt, sier overlege Per Karlsson.

Sverige har til nå registrert to tilfeller av covid-19-viruset. Det siste ble oppdaget onsdag. Pasienten er en mann i 30-årene som ble syk etter å ha vært på ferie i Nord-Italia. Han tok selv kontakt for å bli testet og dro til sykehuset i egen bil.

Ifølge Karlsson har han det etter forholdene bra. Mannen er plassert i isolasjon og personalet arbeider med beskyttelsestøy, munnbind og visir.

Venter med testing

Samtidig forsøker sykehuset å spore opp og kontakte om lag 40 personer som har hatt nær kontakt med mannen. De kommer til å ha telefonkontakt med helsepersonell hver dag i 14 dager, og hvis de får symptomer på sykdommen, skal det tas prøver.

Enkelte av dem frarådes også å gå til jobben, slik at de ikke risikerer å føre smitten videre.

Grunnen til at de ikke blir testet umiddelbart, er at det ikke kan utelukkes at de blir syke dagen etter at de har avgitt en negativ prøve, opplyser smittevernlege Thomas Wahlberg.

Også i Danmark er en mann smittet av viruset etter å ha vært på skiferie i Nord-Italia. Mannen er redaktør i TV 2 News, og før smitten ble oppdaget, gikk han på jobb.

Det har ført til at 16 av redaktørens kolleger er satt i karantene, melder TV 2.

Isolert hjemme

Redaktøren kom hjem mandag og fikk feber onsdag. Natt til torsdag ble han bekreftet smittet, og noen timer senere stilte han opp til intervju med sin egen arbeidsgiver:

– Jeg har ikke sovet siden i går, så utover at jeg er litt matt, er jeg også skikkelig trøtt, sier Jakob Tage Ramlyng hjemme fra sin egen stue der han sitter i isolasjon.

Mannens kone og sønn har foreløpig testet negativt for viruset.

– Man skal ikke få panikk. Man skal være trygg på et helsevesenet vårt er klart – vi har ikke skrudd opp for full beredskap ennå, men det er vi klare til å gjøre hvis det blir nødvendig, sier direktør Søren Brostrøm i det danske helsetilsynet, Sundhetsstyrelsen.

