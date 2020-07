Russere anklagd for å være leiesoldater anholdt i Hviterussland

Hviterusslands president, Alexander Lukashenko (i midten), håper på en sjette periode som landets president. I forkant av valget 9. august er flere russere anholdt, mistenkt for å være leiesoldater sendt for å destabilisere Hviterussland før valget. Foto: Nikolai Petrov / BelTA Pool Photo via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)