Russere demonstrerer mot økt pensjonsalder

I Moskva og flere andre russiske byer ble det søndag demonstrert mot planen om å heve pensjonsalderen for offentlig ansatte.

Flere tusen mennesker samlet seg i sentrum av Moskva for å si nei til at pensjonsalderen økes fra 60 til 65 år for menn og fra 55 til 60 år for kvinner.

Det er Kommunistpartiet som arrangerer demonstrasjonene, som også ble holdt i Vladistok langt øst i Russland og Barnaul og Novosibirsk i Sibir.

Forslaget om å endre pensjonsalderen ble lagt fram i juni, og det har allerede gått gjennom en første avstemming i nasjonalforsamlingens underhus.

Men den kraftige opposisjonen mot forslaget vedvarer, og populariteten til president Vladimir Putin har falt markant de siste månedene viser meningsmålinger.

I forrige uke holdt Putin en TV-tale der han varslet at pensjonsalderen for offentlig ansatte kvinner kun skal heves til 60 år, ikke til 63 slik planen opprinnelig var.

(©NTB)

