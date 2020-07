Russerne har fått fri for å delta i folkeavstemning

Russerne har fått fri i forbindelse med at det onsdag er siste dag i folkeavstemningen som skal avgjøre om Vladimir Putin skal kunne gjenvelges.

Velgerne skal si ja eller nei til grunnlovsendringer, som blant annet innebærer at Gud skrives inn i grunnloven og likekjønnede ekteskap blir forbudt. Størst oppmerksomhet har imidlertid blitt rettet mot endringen som innebærer at Putin skal kunne stille til gjenvalg to ganger til, slik at han eventuelt kan bli sittende til 2036. Potensielt betyr at Putin kan forbli president til han blir 83 år gammel.

Blant forslagene er også høyere pensjon og minstelønn.

Putin har allerede hatt makten i Russland i to tiår, som henholdsvis president og statsminister. Hen er den lengstsittende russiske eller sovjetiske leder siden Josef Stalin.

Tirsdag oppfordret han russerne til å stemme for reformene.

– Vi stemmer for landet som vi ønsker å bo i, med moderne utdanning og helsevesen, med pålitelig sosial trygghet for borgerne, og med en effektiv regjering som står til ansvar for samfunnet, sa Putin, som ba folk tenke på sine barn og barnebarn når de går til stemmeurnene.

Avstemningen startet allerede i forrige uke. Ved å spre den utover har det vært lettere å hindre spredning av koronaviruset.

Endringene vil også innebære at det flyttes mer makt til presidentembetet og nasjonalforsamlingen, samtidig som konservative verdier sikres.

