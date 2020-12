Russisk fysiker fengslet mistenkt for høyforræderi

En russisk domstol har varetektsfengslet en fysiker som er mistenkt for høyforræderi, melder russiske nyhetsbyråer.

Forskeren skal ha vært involvert i utviklingen av et hydrogendrevet overlydsfly, opplyser ikke navngitte kilder til Interfax. Han skal ha undervist ved Moskvas institutt for fysikk og teknologi, og det oppgis også at han deltok på internasjonale konferanser og møtte forskere fra Tyskland

Mannen er nå varetektsfengslet fram til begynnelsen av februar, skriver det statskontrollerte nyhetsbyrået Tass.

Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, og den nøyaktige siktelsen er derfor ikke kjent.

