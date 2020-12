Russisk historieprofessor dømt til tolv års fengsel for parteringsdrap

Den anerkjente russisk historieprofessoren Oleg Sokolov er dømt til tolv og et halvt års fengsel for å ha drept og partert sin unge samboer.

64 år gamle Sokolov, som i 2003 mottok den franske Æreslegionen, ble fisket opp av Moika-elven i St. Petersburg i november i fjor, kraftig beruset og med to avkuttede kvinnearmer i ryggsekken.

I avhør tilsto han å ha drept og partert samboeren, den 24 år gamle studenten Anastasia Jetsjenko, under en krangel.

De to hadde bodd sammen i flere år, og etter pågripelsen hevdet han at det var hun som først angrep ham med kniv.

Etter å ha kvittet seg med levningene planla Sokolov angivelig å begå selvmord, utkledd som Napoleon, kom det fram under rettssaken.

Etter drapet har flere studenter stått fram og fortalt at professoren var kjent for sin aggressive oppførsel, men at klagene de leverte inn, ikke ble tatt på alvor.

Sokolov har vært regnet som en framstående historiker og har skrevet flere bøker om Napoléon Bonaparte. Han er også kjent for å ha gode kontakter helt til topps i russisk politikk.

Saken har ført til en opphetet debatt om vold i nære relasjoner i Russland. Over 16 millioner kvinner blir hvert eneste år utsatt for vold i hjemmet i landet, ifølge aktivister.

(©NTB)

