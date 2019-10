Russisk journalist pågrepet i Iran

En russisk journalist er pågrepet i Teheran, ifølge Russlands ambassade i den iranske hovedstaden. Hun skal være anklaget for spionasje.

Det er journalisten Julia Juzik som er pågrepet, ifølge ambassaden. De uttaler at de undersøker detaljene rundt hendelsen.

Juziks tidligere ektemann Boris Voitsekhovskij skriver i et innlegg på Facebook at Jusik hadde vært i Iran i fire dager. Hun ringte ham etter at hun ble pågrepet og sa at hun kan bli siktet for spionasje.

Juzik har jobbet i en rekke fremtredende russiske medier og publiserte tidligere i uken bilder fra reisen sin i Iran på Instagram.

