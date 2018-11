Russisk luftangrep mot opprørere etter angivelig klorgassangrep i Aleppo

Russland bekrefter å ha gjennomført luftangrep mot opprørere etter at sivile i den syriske storbyen Aleppo skal ha blitt utsatt for et angivelig klorgassangrep.

– Luftangrep er utført av russiske fly, sa forsvarsdepartementets talsmann Igor Konasjenkov til det statlige nyhetsbyrået TASS søndag.

Tidligere på dagen uttalte talsmannen at syriske opprørere hadde brukt kjemiske våpen som inneholdt klor i et angrep lørdag mot sivile i den regimekontrollerte storbyen Aleppo.

Russland besluttet å iverksette luftangrep etter å ha identifisert angripernes stillinger og funnet bevis på at de kunne komme til å bruke kjemiske våpen på nytt, uttalte talsmannen.

– Luftangrepene resulterte i at alle målene ble ødelagt, sa han.

Syriske statlige medier og den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at rundt 100 sivile i Aleppo er innlagt på sykehus med pustevansker etter angivelig å ha pustet inn «giftige gasser».

SOHR meldte tidligere søndag, før uttalelsene kom fra Moskva, at det var gjennomført luftangrep mot opprørerstillinger i utkanten av Idlib-provinsen, som ligger nær Aleppo, og at russiske fly trolig sto bak angrepene.

Stillingene ligger i en randsone rundt den opprørerkontrollerte Idlib-provinsen der det skal opprettes en buffersone.

Russland og Tyrkia ble 17. september enige om å danne sonen mellom syriske regjeringsstyrker og opprørerne i Idlib. Opprørerne som har holdt til der buffersonen skal etableres, fikk frist til midten av oktober med å trekke seg tilbake.

