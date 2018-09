Russisk passasjerfly krasjlandet i Sotsji – 18 skadd

Et passasjerfly med 170 personer skled av rullebanen etter landing i den russiske byen Sotsji lørdag. 18 personer ble skadd, men kun tre måtte på sykehus.

En ansatt på flyplassen døde av hjerteinfarkt idet han hjalp passasjerene ut av det brennende flyet. Brannen ble slukket i løpet av 8 minutter, opplyser flyplassmyndighetene.

Det var et fly fra det russiske flyselskapet UTair av typen Boeing 737 som krasjlandet. Etter å ha sklidd av rullebanen, kjørte det inn i et gjerde og ble liggende i et elveløp. Det var 164 passasjerer og et mannskap på seks om bord i flyet.

Årsaken til ulykken er ukjent og skal granskes. Det var kraftig regn og tordenvær da flyet landet etter å ha tatt av fra Moskva noen timer tidligere.

