Russisk skuespiller fikk betinget dom i ankesak

En domstol i Moskva har omgjort fengselsdommen mot skuespilleren Pavel Ustinov til en betinget dom på ett års fengsel. Det betyr at han løslates.

Ustinov ble tidligere i september dømt til tre og et halvt års fengsel for politivold i forbindelse med at han ble pågrepet under en demonstrasjon som opposisjonen arrangerte i Moskva i sommer.

Saken mot den relativt ukjente skuespilleren har ført til en bølge av solidaritetsaksjoner, som både russiske kjendiser, kulturpersonligheter, lærere, prester og politikere har deltatt i.

Da ankesaken gikk for retten mandag, la aktoratet som ventet ned påstand om en betinget straff, noe dommerne tok til følge.

Etter fengselsdommen ble Ustinov overraskende løslatt i påvente av ankesaken. Det var en domstol i Moskva som tok initiativ til ankesaken fordi den mente at dommen på tre og et halvt års fengsel var for streng.

