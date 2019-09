Russisk skuespiller løslatt etter protestbølge

Skuespilleren Pavel Ustinov ble nylig dømt til tre og et halvt års fengsel for kroppsskade mot en politimann under en demonstrasjon i slutten av juli. Nå løslates han. Her vises han på en TV-skjerm mens han hører kjennelsen bli lest opp. Ankesaken skal behandles torsdag neste uke. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)