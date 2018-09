Russisk TV lover intervju med Skripal-mistenkte

Et intervju med to menn som Storbritannia mener utførte giftangrepet mot Sergej Skripal, skal sendes på statlig russisk TV.

Margarita Simonjan, sjefredaktør for den statskontrollerte russiske nyhetskanalen RT, tvitrer torsdag formiddag at hun har truffet de to mennene og at intervjuet kommer «senere i dag».

Storbritannia siktet i forrige uke to menn, Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov, for å ha forsøkt å drepe den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter Julia med nervegiften novitsjok i Salisbury i mars.

Ifølge britene er de to mennene etter alt å dømme agenter fra den russiske militære etterretningstjenesten GRU. Russlands president Vladimir Putin avviste onsdag dette og sa at de to mennene er sivile.

