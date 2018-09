Russiske medier: Mann tilknyttet Pussy Riot mulig forgiftet

Ektemannen til et medlem av protestgruppa og punkbandet Pussy Riot er innlagt på sykehus med det som hevdes å kunne være forgiftning, ifølge russiske medier.

Ifølge radiokanalen Moskvas Ekko og nyhetsnettstedet Meduza ble Pyotr Verzilov, som er gift med Nadezjda Tolokonnikova, innlagt i alvorlig tilstand tirsdag kveld.

Han skal ifølge et annet medlem av gruppa ha mistet synet og taleevnen. Han skal være til behandling på et sykehus i Moskva for mulig forgiftning, ifølge mediene som nyhetsbyrået AP siterer.

Fire av Pussy Riot-medlemmene ble i juli dømt til 15 dagers fengsel for å ha stormet banen under VM-finalen i fotball i Moskva i juli.

(©NTB)

