Russland: – Har startet produksjon av koronavaksine

I Russland er det igangsatt produksjon av en vaksine mot koronaviruset, melder nyhetsbyrået Interfax.

Det er snakk om vaksinen som er utviklet av Gamaleja-instituttet i Moskva, skriver byrået, som siteres av nyhetsbyrået Reuters.

Kilden til opplysningene er det russiske helsedepartementet. Vaksinen vil angivelig bli gjort tilgjengelig mot slutten av denne måneden.

President Vladimir Putin opplyste tidligere denne uken at russiske myndigheter hadde godkjent en vaksine mot covid-19.

Både utprøving og produksjon er imidlertid prosesser som tar tid. Putin uttalte at planen var å starte distribusjon av vaksinen ved årsskiftet.

Samtidig opplyste Kirill Dmitriev, som leder det russiske investeringsfondet som finansierer Gamaleja-vaksinen, at storskalatesting på mennesker ennå ikke var igangsatt.

Flere vestlige eksperter har uttrykt bekymring for at den russiske vaksineutviklingen går for fort og at hensynet til sikkerhet ikke blir godt nok ivaretatt.

(©NTB)