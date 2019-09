Russland advarer mot å gi Iran skylda for angrep i Saudi-Arabia

Russland er dypt urolig over helgens angrep mot viktige oljeanlegg i Saudi-Arabia, heter det fra utenriksdepartementet i Moskva.

I uttalelsen mandag advares samtidig andre land mot å legge skylda på Iran for angrepet. Planer om en militær gjengjeldelsesaksjon mot Iran er uakseptabelt, heter det videre.

Det russiske utenriksdepartementet fordømmer videre angrepene mot avgjørende infrastruktur og andre handlinger som kan hemme verdens energileveranser og skape uro i energimarkedene.

En talsmann for Vladimir Putin bekrefter samtidig at presidenten skal besøke Saudi-Arabia neste måned.

Amerikanske tjenestemenn har presentert satellittbilder av ødeleggelsene fra angrepene, som rammet et viktig saudiarabisk prosesseringsanlegg og et oljefelt. De hevder bildene er bevis på at angrepene kom enten fra Iran eller Irak.

Houthi-opprørerne i Saudi-Arabias naboland Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepene og hevdet de utførte dem med droner. Saudi-Arabia har i flere år kriget mot de jemenittiske opprørerne, og en saudiarabisk militærtalsmann sa mandag at etterforskningen foreløpig tyder på at iranske våpen ble brukt i angrepet.

Iran, som er alliert med opprørsbevegelsen, har blankt avvist at Iran var involvert i angrepene.

Angrepene mot det statlige saudiarabiske oljeselskapet Aramco har ført til et daglig bortfall på 5,7 millioner fat olje fra verdensmarkedet og et påfølgende byks i oljeprisen.

(©NTB)