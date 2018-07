Russland åpner for nytt møte mellom Trump og Putin

Russlands ambassadør til USA sier de er åpne for et møte mellom Vladimir Putin og Donald Trump. Den amerikanske presidenten har invitert Putin til Washington.

Ambassadør Anatolij Antonov sier fredag at Russland «alltid er åpne for slike forespørsler. Vi er beredt til å diskusjoner om dette».

Han understreket imidlertid at det er opp til russiske myndigheter å svare på invitasjonen fra Trump.

Det hvite hus opplyste torsdag at Trump har bedt USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton om å invitere Putin til Washington i høst.

Trump har fått massiv kritikk etter toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors mandag.

Trump nektet da å stille seg bak amerikansk etterretnings konklusjon om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i 2016. Da han kom hjem til Washington hevdet han imidlertid at han hadde forsnakket seg under pressekonferansen.

