Russland avviser at de mistenker amerikanske astronauter for sabotasje

Russiske myndigheter avviser at de mistenker amerikanske astronauter for å ha drillet hull i et russisk fartøy på Den internasjonale romstasjonen med vilje.

Samarbeidet mellom Russland og USA om romstasjonen ISS regnes som et av få felt der landene samarbeider godt og tett.

I slutten av august ble det oppdaget et fall i lufttrykket på stasjonen, der seks astronauter har sin arbeidsplass. Årsaken viste seg å være et lite hull i skroget på et russisk Sojus-fartøy som er koblet sammen med stasjonen. Astronautene klarte å tette hullet, og hendelsen var aldri livstruende.

Først trodde myndighetene at det var snakk om en mikrometeoritt som hadde slått et lite hull i skroget, men denne teorien er forlatt.

– Det har vært forsøk på drilling, og det med en ustø hånd. Spørsmålet er om det er snakk om en produksjonshendelse eller en overlagt handling, sa lederen for de russiske romfartsbyrået, Dmitrij Rogozin.

Onsdag skriver den russiske avisen Kommersant at russiske myndigheter nå etterforsker muligheten for at amerikanske astronauter drillet hullet med vilje. Motivet skal ha vært et ønske om å få en syk kollega sendt tilbake til jorda.

Visestatsminister Jurij Borisov avviser imidlertid avisens opplysninger blankt.

– Det er helt uakseptabelt å kaste mistankens skygge på verken våre kosmonauter eller de amerikanske astronautene, sier han, ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

Sojus-fartøyet skal brukes til tilbakereisen for tre av astronautene på ISS, men seksjonen der hullet er oppdaget, benyttes imidlertid ikke.

(©NTB)

Mest sett siste uken