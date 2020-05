Russland avviser muligheten for en ny Open Skies-avtale

Russland ser ikke noen mulighet for å forhandle fram en ny Open Skies-avtale hvis USA trekker seg ut av avtalen som foreligger.

– Det er ingen utsikter til en ny avtale for å erstatte denne traktaten, sa viseutenriksminister Sergej Rjabkov til statlig russisk TV lørdag, og føyde til at Russland ikke hadde behov for det.

President Donald Trumps regjering varslet torsdag at USA vil trekke seg fra avtalen, som de beskylder Russland for å bryte.

Avtalen, som omfatter 35 land, gir signaturstatene anledning til å gjennomføre rekognoseringsflyginger over hverandres territorier, noe som har blitt sett på som svært viktig for å fremme internasjonal tillit og hindre konflikt.

USAs beslutning har særlig vekket reaksjoner i Europa, der USAs allierte bruker avtalen for å holde oppsyn med russisk militæraktivitet.

Trump har på sin side sagt at han mener Russland vil være villig til å inngå en ny og bedre avtale.

