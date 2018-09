Russland bekrefter at syrisk luftforsvar skjøt ned russisk fly

Russiske myndigheter bekrefter at et russisk militært fly ble skutt ned av det syriske rakettforsvaret ved et uhell. De legger ansvaret på Israel.

Det russiske forsvarsdepartementet anklager det israelske flyvåpenet for å ha presset det russiske flyet inn i et område der det var risiko for å bli truffet av syriske raketter.

Det var 15 personer om bord i det russiske flyet. Alle er savnet.

Russland er alliert med det syriske regimet. Nedskytingen skjedde samtidig som flere israelske jagerfly angrep mål i den syriske Latakia-provinsen.

