Russland etterlyser Tikhanovskaja for påstått lovbrudd

Den hviterussiske opposisjonspolitikeren Svetlana Tikhanovskaja er etterlyst i Russland for et angivelig lovbrudd, ifølge Reuters.

Det er uklart hva anklagene dreier seg om, men navnet hennes finnes i en database der det russiske innenriksdepartementet har registrert etterlyste personer, melder russiske medier onsdag. Det er heller ikke klart når Tikhanovskajas navn ble ført opp i databasen.

Nyheten ble kjent dagen etter at Tikhanovskaja møtte Tysklands statsminister Angela Merkel i Berlin. På et møte med frivillige organisasjoner samme dag ba hun Russlands president Vladimir Putin om ikke å blande seg inn i konflikten i Hviterussland ettersom det er en intern sak for hennes hjemland.

