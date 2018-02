Russland fordømmer USAs nye atompolitikk

Russiske myndigheter fordømmer USAs nye atompolitikk og kaller den krigersk og anti-russisk.

– Vi må ta med i betraktningen framgangsmåten som nå sirkulerer i Washington, og gjøre de nødvendige mottiltakene for å ivareta vår egen sikkerhet, heter det i den russiske uttalelsen.

Pentagon offentliggjorde fredag planer om å fornye sitt atomarsenal, i grove trekk som et svar på Russlands handlinger de siste årene, med utvikling av nye typer atomvåpen.

Det amerikanske forsvaret vil blant annet utvikle nye, mindre kraftige atomvåpen, såkalte taktiske atomvåpen.

Les mer: Pentagon vil utvikle nye, taktiske atomvåpen

USA mener blant annet at Russland har utviklet, testet og utplassert nye mellomdistanseraketter som er et brudd på en nedrustningsavtale fra 1987. Russland har flere ganger nektet for at dette er tilfelle.

I rapporten som Pentagon offentliggjorde fredag heter det også at Russland er i ferd med å utvikle en ny type atomvåpen. Det beskrives som en atomdrevet, kjernefysisk torpedo som kan operere på egen hånd. Innretningen beskrives som en undersjøisk drone som kan reise tusenvis av kilometer og slå til mot mål langs den amerikanske kysten, melder CNN.

Analytikere har kalt torpedoen for et «dommedagsvåpen», og den republikanske senatoren Tom Cotton kaller ideen for «destabiliserende». (©NTB)

