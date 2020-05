Russland hevder de ikke bryter Open Skies-avtalen

Russland har ikke brutt Open Skies-avtalen, og USAs beslutning om å trekke seg fra den er basert på et «ubegrunnet påskudd», sier en russisk tjenestemann.

– Det er ikke først egang USA prøver å fremstille det som om Russland ikke overholder noe, og bruker det som påskudd for å trekke seg fra nedrustningsavtaler, sier Vladimir Jermakov i det russiske utenriksdepartementet.

– At USA trekker seg fra denne avtalen er ikke bare et slag mot grunnlaget for europeisk sikkerhet, men mot de sentrale sikkerhetsinteressene til USAs allierte, sier en annen tjenestemann i russisk UD, statssekretær Aleksander Grusjko.

USA trakk seg for to år siden fra en bilateral avtale med Russland om forbud mot kjernefysiske mellomdistanseraketter, også det en avtale som ble regnet som svært viktig av USAs allierte i Europa. Årsaken var at USA mente at Russland hadde utviklet våpen som var i strid med avtalen, noe Russland nektet for.

I tråd med Open Skies-avtalen skal overflyginger tillates i alle deler av landene som er med, men Nato-landene sier Russland hindrer tilgang i flere områder, blant annet over Moskva og Tsjetsjenia og nær Abkhasia og Sør-Ossetia. De gjør det også vanskelig å fly over enklaven Kaliningrad mellom Litauen og Polen.

