Russland kritiserer USAs angrep på WHO

Russland er kritisk til president Donald Trumps trusler om å trekke USAs støtte til Verdens helseorganisasjon (WHO) permanent.

– Ja visst er det rom for forbedringer i WHO. Men vi er imot å rive ned det som er der allerede kun for én stats politiske og geopolitiske preferanser, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Trump truer med å fryse støtten til WHO permanent dersom ikke organisasjonen gjennomfører «betydelige forbedringer» i løpet av 30 dager.

Han beskylder WHO for å være for Kina-vennlig og hevder organisasjonen har skylda for pandemiens store omfang.

(©NTB)