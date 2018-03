Russland med knallhardt svar på amerikanske utvisninger

Det opplyser utenriksminister Sergej Lavrov.

Britene besluttet tidligere denne måneden å utvise 23 russiske diplomater som respons på giftangrepet i Salisbury i Storbritannia. Russland svarte med å utvise 23 britiske diplomater.

Siden har rundt 20 land sluttet seg til britenes taktikk. Hvert av disse landene får nå utvist like mange diplomater som de har kastet ut fra russiske ambassader. Det betyr for Norges del at én norsk diplomat blir utvist fra Russland.

For USA innebærer det at 60 amerikanske diplomater blir utvist fra Russland, i tillegg til at USAs konsulat i St. Petersburg blir nedlagt. USA varslet mandag at 60 russiske diplomater blir utvist, og at det russiske konsulatet i Seattle skal stenges.

Russland, som nekter for å ha hatt noe med Salisbury-attentatet å gjøre, har tidligere gjort det klart at utvisningene vil bli besvart.

Norges beslutning kom mandag, etter at USA og mange EU-land allerede hadde gjort det samme.

– Her står Norge sammen med Storbritannia, allierte, partnere og naboland, fastslo utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Den russiske ambassaden i Oslo advarte samme dag om at utvisningen ville få konsekvenser.

– Denne slags fiendtlige handlinger er ikke heldig for det gjensidige samarbeidet mellom landene, og den vil få konsekvenser, skrev ambassaden på sin Facebook -side.

FN-sjefen dypt bekymret – frykter ny kald krig

FN-sjef António Guterres mener tiden er inne for å gjeninnføre rutinene fra den kalde krigen der det var åpen direktelinje mellom Washington og Moskva.

Guterres sier han er «dypt bekymret» etter at USA, Storbritannia og over 20 andre land har utvist mer enn 150 russiske diplomater som svar på forgiftningen av den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter Julia Skripal i Salisbury i Storbritannia.

Britiske myndigheter mener Russland sto bak nervegiftangrepet, en påstand Moskva har avvist.

– Situasjonen ligner nå i stor grad på slik vi hadde det under den kalde krigen og medfører at man må gjenopplive mekanismene for kommunikasjon og kontroll for å unngå eskalering og hindre at ting kommer ut av kontroll i situasjoner der spenningen kan øke ytterligere, sa Guterres på en pressekonferanse i New York torsdag.

Under den kalde krigen var det åpen direktelinje mellom Washington og Moskva.

