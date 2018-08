Russland: Opprørere i Idlib forbereder bruk av kjemiske våpen

Russland hevder å ha beviser for at opprørere i Idlib-provinsen i Syria forbereder bruk av kjemiske våpen, for deretter å legge skylden på Assad-regimet.

Ifølge en talsmann for det russiske forsvarsdepartementet, Igor Konasjenkov, er det Hayat Tahrir al-Sham, som regnes som al-Qaidas forlengede arm i Syria, som står bak planen.

Opprørerne fraktet ifølge Konasjenkov nylig åtte tanker med klor til landsbyen Jisr al-Shughour, for å iscenesette et kjemisk angrep fra regjeringsstyrker. Tankene er siden flyttet til en landsby 8 kilometer unna.

Dagen før ankom en gruppe opprørere «trent i håndtering av giftige stoffer, under oppsyn av spesialister fra det private britiske militære firmaet Oliva», sier Konasjenkov.

Britiske spesialstyrker

– Opprørerne har i oppdrag å simulere redning av ofrene for angrepet med kjemiske våpen, og de er iført klær fra de berømte Hvite hjelmene, fortsetter talsmannen for det russiske forsvarsdepartementet.

Konasjenkov anklager britiske spesialstyrker for å være «aktivt involvert» i «provokasjonen», og hensikten er ifølge ham å gi USA, Frankrike og Storbritannia et nytt påskudd til å gjennomføre flyangrep mot syriske regjeringsmål.

I april gjennomførte USA, Frankrike og Storbritannia flyangrep mot syriske regjeringsstyrker som svar på et angrep med kjemiske våpen som kostet flere titall mennesker livet i landsbyen Douma.

Ble brukt klor

En FN-opprettet granskingskommisjon konkluderte i juni med at det ble benyttet klor under angrepet i Douma, men uten å utpeke de skyldige.

Opprørerne i Douma og vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha stått bak, mens Syria og deres allierte Russland hevder at det var opprørere som satte det hele i scene.

Bolton advarte

President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sa under et besøk i Jerusalem onsdag at USA er «bekymret over muligheten for at Assad kan komme til å bruke kjemiske våpen igjen».

– Bare for å gjøre det helt klart; dersom det syriske regimet bruker kjemiske våpen, vil vi svare svært kraftig på dette, så dette bør de virkelig tenke nøye igjennom, sa Bolton.

Mulig offensiv

Rundt 60 prosent av Idlib-provinsen kontrolleres av Hayat Tahrir al-Sham, mens tyrkiskstøttede opprørere har kontroll over de resterende delene.

Det har lenge vært spekulert i om syriske regjeringsstyrker og deres russiske allierte planlegger en stor offensiv mot Idlib.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu advarte under et besøk i Moskva fredag mot dette og ga uttrykk for frykt for hvilke følger en slik offensiv kan få for millioner av sivile.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov betegnet på sin side situasjonen i Idlib som kompleks og understreket viktigheten av å skille «den sunne opposisjonen fra terroriststrukturer».

(©NTB)

