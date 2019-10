Russland sender avansert luftvernsystem til Serbia

Det russiske forsvaret har fløyet inn avanserte luftvernraketter til Serbia. Der skal de være del av en felles luftforsvarsøvelse.

Det er første gang en slik utplassering finner sted. Forsvarsdepartementet i Moskva sier at både det avanserte, langtrekkende systemet S-400 og kortdistansesystemet Pantsyr-S skal brukes i øvelsen som har fått navnet Slavisk skjold-2019.

Øvelsen tar utgangspunkt i et scenario det serbiske og russiske styrker står sammen om å nedkjempe et luftangrep. Første del av øvelsen ble avholdt på et skytefelt sør i Russland i september.

Serbias president Aleksandar Vucic sa torsdag at S-400-systemet skal sendes tilbake til Russland etter øvelsen, men føyer til at landet har bestilt Pantsyr.

Russland har hjulpet Serbia med å styrke militæret, noe som har vekket bekymring i en region som fortsatt er dypt merket av krig på 90-tallet. Serbia har allerede mottatt seks russiske MiG-29-fly og venter leveranser av både angreps- og transporthelikoptre og stridsvogner i løpet av året.

Serbia, som har ambisjoner om å bli EU-medlem, har erklært at landet vil holde seg utenfor NATO og deltar ikke i det vestlige sanksjonene mot Russland i forbindelse med annekteringen av Krim-halvøya.

Systemet S-400 er det samme som NATO-landet Tyrkia har kjøpt.

For å komme fram til Serbia må de russiske våpnene ha blitt fløyet gjennom luftrommet til naboland som er medlemmer av NATO, noe som etter all sannsynlighet vil føre til reaksjoner fra alliansen.

