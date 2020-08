Russland sender feltsykehus til Libanon

Russland opplyser at de sender fem fly med leger og søk- og redningseksperter, samt annen hjelp og utstyr til å reise et feltsykehus i katastroferammede Beirut.

Forsyningene omfatter også et testsenter for koronasmitte, samt beskyttelsesutstyr som brukes i behandlingen av koronapasienter, opplyser Russland departement for krisesituasjoner i en uttalelse onsdag.

Libanons hovedstad Beirut ble dagen før rammet av en massiv eksplosjon som har krevd over 100 menneskeliv. Over 4.000 er skadd.

(©NTB)