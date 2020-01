Russiske medier melder at Russland stenger grensen til Kina på grunn av det nye coronaviruset.

Russlands statsminister Mikhail Misjustin har gitt ordre om å stenge den russiske grensen i øst mot Kina som et tiltak for å forhindre ytterligere spredning av coronaviruset.

Det melder nyhetsbyrået TASS.

Verdens helseorganisasjon (WHO) avholder torsdag et nytt møte for å avgjøre om det skal erklæres internasjonal helsekrise som følge av Wuhan-viruset, som hittil har tatt 170 liv i Kina.

