Russland tar WHO i forsvar etter Trump-kritikk

Verdens helseorganisasjon (WHO) gjør en ordentlig innsats i koronakrisen, fastslår Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og slår tilbake mot USAs kritikk.

– Jeg mener WHO lever opp til sin rolle som det ledende og koordinerende organ. Det er ikke ideelt. Men ingen er perfekt, sa Lavrov til russiske medier lørdag.

President Donald Trump har fått massiv kritikk fra flere hold da han forrige uke varslet stans i USAs bevilgninger til WHO.

Lavrov mener Trumps harde kritikk av WHO har lite å gjøre med organisasjonens innsats.

– Jeg mener folk ønsker å bruke slike angrep for å rettferdiggjøre ens egen innsats, som kom for sent og ikke var tilstrekkelig, sier Lavrov.

(©NTB)