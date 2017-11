Russland: Trump og Putin enige om å nedkjempe IS

Donald Trump og Vladimir Putin er fast bestemt på å nedkjempe IS i Syria, ifølge Russland. Presidentene hadde en kort prat lørdag under et toppmøte i Vietnam.

I forkant av APEC-toppmøtet for land i Stillehavsregionen var det snakk om at det skulle holdes et separat møte for Trump og Putin.

Det ble det ikke noe av, men presidentene har hatt flere korte samtaler under møtet i Da Nang i Vietnam. Lørdag snakket de sammen mens de gikk til stedet hvor det skulle tas gruppefoto av deltakerne på toppmøtet.

Etterpå publiserte den russiske regjeringen en felles uttalelse fra Trump og Putin om Syria-konflikten. Her heter det at de er fast bestemt på å nedkjempe ekstremistgruppa IS – men at de også er enige om at det ikke finnes noen militær løsning på konflikten.

Menneskelig lidelse

– Presidentene diskuterte behovet for å redusere menneskelig lidelse i Syria og oppfordret alle FNs medlemsland til å øke sine bidrag for å hjelpe til med å møte de humanitære behovene de neste månedene, heter det i uttalelsen.

I tillegg skal Trump og Putin ha uttrykt tilfredshet med innsatsen som gjøres for å unngå «hendelser» mellom russiske og amerikanske styrker i Syria.

Begge landene har luftstyrker i det krigsherjede landet. Men Russland støtter de syriske regjeringsstyrkene, og USA støtter ulike opprørsgrupper. Dette har skapt bekymring for at det kan oppstå sammenstøt mellom russiske og amerikanske styrker.

Begge stormaktene samt deres allierte på bakken deltar imidlertid i kampen mot IS.

Lavrov og Tillerson

Mens planene om et separat toppmøte mellom Trump og Putin i Da Nang ble droppet, hadde utenriksministrene Sergej Lavrov og Rex Tillerson et møte på et hotell i byen.

Lavrov fikk etterpå spørsmål om innholdet i samtalene, men ønsket ikke å si noe konkret.

Mens Trump og Putin så ut til å finne tonen i Vietnam, er den amerikanske spesialetterforskeren Robert Mueller i full gang med sin gransking av Russlands antatte forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner er overbevist om at russiske myndigheter sto bak en omfattende kampanje for å hjelpe Trump og undergrave valgkampen til Hillary Clinton. Kampanjen skal ha omfattet hacking, lekkasjer og spredning av «falske nyheter» på sosiale medier.

Mueller har i løpet av de siste ukene avhørt en rekke av Trumps tidligere medarbeidere for å finne ut de kan ha samarbeidet med russerne i valgkampen.

Mest sett siste uken