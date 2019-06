Russland: USAs Iran-sanksjoner er ulovlige

De nye økonomiske sanksjonene USA har varslet mot Iran er «ulovlige», sier en talsmann for Russlands president Vladimir Putin.

– Vi anser disse sanksjonene for å være ulovlige, sier Dmitrij Peskov.

President Donald Trump opplyste i helgen at USA alt fra mandag ville skjerpe sanksjonene mot Iran. Omfanget og detaljene er ennå ikke kjent.

Trump trakk i fjor USA fra atomavtalen med Iran, til protester fra Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, som hadde vært med på å framforhandle avtalen.

Atomavtalen, som trådte i kraft i januar 2016, lovet Iran sanksjonslette i bytte mot at landet begrenset atomprogrammet og åpnet for løpende internasjonale inspeksjoner.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran holdt sin del av avtalen, men tidligere i måneden varslet landet at de nå trapper opp anrikningen av uran og om kort tid vil passere grensen for hvor mye avtalen gir dem anledning til å lagre.

Iranske myndigheter har opplyst at dette er et svar på at USA har brutt avtalen og innført stadig strengere sanksjoner.

