Russland utviser tsjekkiske diplomater etter attentatanklager

To tsjekkiske diplomater har blitt utvist fra Russland i en tiltakende diplomatisk konflikt preget av anklager om spionasje og attentatforsøk.

Avgjørelsen ses som en motytelse etter at Tsjekkia tidligere i juni utviste to russiske diplomater. De russiske diplomatene var anklagd for å ha spredt feilinformasjon om en påstått russisk leiemorder i Tsjekkia. Leiemorderen har vært involvert i et planlagt attentat av tsjekkiske politikere, ifølge et tsjekkisk nyhetsmagasin.

De tre tsjekkiske politikerne som var identifisert som mulige mål av magasinet, har alle vært involvert i hendelser som skal ha provosert russerne.

Russiske myndigheter har nektet å ha vært involvert i planlegging av attentatene, men de tre politikerne ble gitt politibeskyttelse.

