Russland: Vil fortsatt overholde Open Skies

Russiske myndigheter sier de inntil videre vil overholde våpenkontrollavtalen Open Skies, selv om USA planlegger å trekke seg fra avtalen.

– Vi trenger en pragmatisk tilnærming. Så lenge avtalen gjelder, vil vi fullt ut overholde alle rettigheter og plikter i henhold til avtalen, sier den russiske viseutenriksministeren Aleksandr Grusjko til nyhetsbyrået Ria Novosti fredag.

USAs president Donald Trump mener imidlertid at Russland ikke har oppfylt alle sine forpliktelser i Open Skies. Dette er begrunnelsen for at han nå vil trekke USA fra avtalen. Prosessen med å forlate den ventes å ta et halvt år.

