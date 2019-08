Russlands første flytende atomkraftverk på vei østover

Russlands første flytende atomkraftverk la fredag ut fra havnen i Murmansk og er nå på vei til Tsjukotka helt nordøst i landet. Miljøvernere frykter en ulykke.

Atomkraftverket, som har fått navnet Akademik Lomonosov, er en 140 meter lang plattform med to atomreaktorer. De tre neste ukene skal den tauede plattformen tilbakelegge over 490 mil før den ender opp i Pevek i Øst-Sibir, Russlands nordligste by,

Formålet er at kraftverket skal forsyne det avsidesliggende området med kraft etter at et gammelt atomkraftverk i regionen er blitt nedlagt.

Miljøvernere mener prosjektet er svært risikabelt ettersom en ulykke kan forårsake svært store skader i de sårbare havområdene i Arktis.

Russiske myndigheter avviser bekymringene og insisterer på at det flytende atomkraftverket er trygt.

